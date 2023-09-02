رفع عدد الممارسين بالأقسام الفنية في مستشفيات حفر الباطن

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اعتمدت صحة حفر الباطن مشروع الاستثمار للكوادر الفنية الذي يخضع لعدة معايير رئيسية، وذلك بمتابعة وتوجيه من قبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن.
ويأتي ذلك المشروع للمتابعة الدورية من قبل لجان مختصة تم تشكيلها، بالإضافة إلى تطوير مهارات العاملين وزيادة عدد الممارسين بالأقسام الفنية المختلفة لضمان استمرار العمل بجودة عالية.