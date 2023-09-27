أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، اليوم الأربعاء، عن رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في 160 مهنة ثقافية.

رفع نسبة دعم التوظيف

وقال وزير الثقافة عبر حسابه على منصة “إكس” إنه تم “رفع نسبة دعم التوظيف من 30٪ إلى 50٪ لـ 160 مهنة ثقافية في 286 نشاطاً؛ لتعزيز الاستدامة المهنية في القطاعات الثقافية”.

وأضاف أن رفع نسبة دعم التوظيف تم بالتعاون بين وزارة الثقافة وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وذلك من خلال تقديم خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجه للكوادر الوطنية لتعزيز الاستدامة المهنية في القطاعات الثقافية.