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أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، اليوم الأربعاء، عن رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في 160 مهنة ثقافية.
وقال وزير الثقافة عبر حسابه على منصة “إكس” إنه تم “رفع نسبة دعم التوظيف من 30٪ إلى 50٪ لـ 160 مهنة ثقافية في 286 نشاطاً؛ لتعزيز الاستدامة المهنية في القطاعات الثقافية”.
وأضاف أن رفع نسبة دعم التوظيف تم بالتعاون بين وزارة الثقافة وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وذلك من خلال تقديم خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجه للكوادر الوطنية لتعزيز الاستدامة المهنية في القطاعات الثقافية.
فيديو | وزير الثقافة يعلن رفع نسبة "دعم التوظيف" إلى 50٪ لـ 160 مهنة ثقافية في 286 نشاطا ثقافيا#الإخبارية pic.twitter.com/t9pShEAmax
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 27, 2023