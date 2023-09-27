رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% لـ 160 مهنة ثقافية

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، اليوم الأربعاء. رفع نسبة دعم التوظيف من 30% إلى 50% لنحو 160 مهنة ثقافة في 286 نشاطًا .

وأوضح وزير الثقافة عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” رفع نسبة دعم التوظيف تهدف لتعزيز الاستدامة المهنية في القطاعات الثقافية بالتعاون بين وزارة الثقافة وصندوق تنمية الموارد البشرية.

اتفاقية لدعم التوطين

وفي وقت سابق، وقّعت وزارة الثقافة اتفاقية تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بحضور نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، ومدير عام الصندوق تركي بن عبد الله الجعويني.

وتهدف الاتفاقية لتنمية رأس المال البشري في الثقافة والفنون وتعزيز التعاون والمواءمة في مجالات العمل المشتركة المتعلقة بدعم التدريب والتوظيف في القطاع الثقافي، وتعزيز التعاون المشترك في عدّة مجالات من أبرزها؛ إطلاق مبادرات تدعم الكوادر الوطنية وتعزز الاستدامة المهنية للممارسين والهواة وروّاد الأعمال في مختلف المجالات الثقافية، وتحفّز القوى العاملة في تبنّي أنماط العمل الحديثة في العديد من المهن الثقافية، إضافةً إلى عقد ورش عمل مع الجهات المعنيّة؛ للتعريف بالبرامج والمبادرات الداعمة لتوطين قطاعات الثقافة والفنون، وتنظيم لقاءات وظيفية دورية من أجل تعزيز التوطين، وتحقيق الاستقرار الوظيفي في نطاق العمل الثقافي.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق حرص وزارة الثقافة على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف تعزيز توطين القطاع وإمداده بالكوادر المؤهلة والمدربة، إلى جانب دعم عجلة التوطين وتحقيق الاستدامة الوظيفية والإسهام في بناء منظومة اقتصادية ترتكز على مشاركة أبناء وبنات الوطن في مختلف مجالات وأنشطة سوق العمل.