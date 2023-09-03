Icon

رقمان قياسيان لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد أستون فيلا Icon الصلاة على جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود Icon عمالة بلا تخصص تدير بناء المنازل والعقارات في الرياض Icon حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي Icon عرض مفاجئ يبعد سيرجيو راموس عن الاتحاد Icon فوز ليفربول ضد أستون فيلا بثلاثية Icon 6 خطوات لطباعة المباشرة بعد الترقية Icon التشكيل المثالي لخامس جولات دوري روشن Icon مواعيد تفويج حملة التصاريح لزيارة الروضة الشريفة Icon الشيخي: فراس البريكان أفضل مهاجم سعودي حاليًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

رقمان قياسيان لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد أستون فيلا

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
رقمان قياسيان لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد أستون فيلا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

 

حقق النجم المصري محمد صلاح رقمين قياسيين وذلك بعد فوز فريقه ليفربول ضد أستون فيلا اليوم في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

قد يهمّك أيضاً
وزير الإعلام يطلع على أحدث حلول الإعلام الرقمي بمقر مجموعة stc

وزير الإعلام يطلع على أحدث حلول الإعلام الرقمي بمقر مجموعة stc

الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية

الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية

وشهدت المباراة، إحراز صلاح الهدف الثالث لنادي ليفربول في الدقيقة الـ 55 من عمر المباراة.

رقما صلاح

وأصبح صلاح أول لاعب يساهم في إحراز الأهداف وصناعتها لـ ليفربول في 10 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، كذلك وصل النجم المصري إلى 150 مباراة في مختلف المسابقات مع ليفربول نجح فيهم في إحراز أهداف.

وبدأت مباراة ليفربول ضد أستون فيلا التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد” بشكل سريع، ونجح المجري دومينيك سوبوسلاي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 3 دقائق فقط، بعد عرضية مميزة من ألكسندر أرنولد.

محمد صلاح

ليفربول ضد أستون فيلا

ومنح الهدف المبكر أفضلية لفريق ليفربول، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 22 عن طريق مات كاش بالخطأ في مرماه، بعد تمريرة من محمد صلاح لنونيز، لتصطدم بالعارضة وترتد إلى قدم المدافع وتهز الشباك.

وكاد ماتيب أن يُسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 27 من رأسية، إلا أنها مرت بعيدًا عن المرمى، وأهدر نونيز فرصة خطيرة عند الدقيقة 39 بعد تمريرات مع صلاح، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم ليفربول ضد أستون فيلا بنتيجة 2\0.

محمد صلاح - 1

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تصدى حارس ليفربول، أليسون بيكر لفرصة خطيرة من كاش بعد تمريرة من ديني، ولعب صلاح كرة مميزة إلى نونيز، إلا أن الأخير سددها بعيدًا.

وتمكن محمد صلاح من هز الشباك بالهدف الثالث عند الدقيقة 55 من تسديدة، وأطلق أرنولد تسديدة قوية عند الدقيقة 69، واستمرت المحاولات وسط سيطرة من الريدز، لتنتهي أحداث المباراة بفوز ليفربول ضد أستون فيلا بثلاثية.

ويملك ليفربول حاليًا 10 نقاط في المركز الثالث بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 6 نقاط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم