رقمان قياسيان لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد أستون فيلا

حقق النجم المصري محمد صلاح رقمين قياسيين وذلك بعد فوز فريقه ليفربول ضد أستون فيلا اليوم في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

وشهدت المباراة، إحراز صلاح الهدف الثالث لنادي ليفربول في الدقيقة الـ 55 من عمر المباراة.

رقما صلاح

وأصبح صلاح أول لاعب يساهم في إحراز الأهداف وصناعتها لـ ليفربول في 10 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، كذلك وصل النجم المصري إلى 150 مباراة في مختلف المسابقات مع ليفربول نجح فيهم في إحراز أهداف.

وبدأت مباراة ليفربول ضد أستون فيلا التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد” بشكل سريع، ونجح المجري دومينيك سوبوسلاي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 3 دقائق فقط، بعد عرضية مميزة من ألكسندر أرنولد.

ليفربول ضد أستون فيلا

ومنح الهدف المبكر أفضلية لفريق ليفربول، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 22 عن طريق مات كاش بالخطأ في مرماه، بعد تمريرة من محمد صلاح لنونيز، لتصطدم بالعارضة وترتد إلى قدم المدافع وتهز الشباك.

وكاد ماتيب أن يُسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 27 من رأسية، إلا أنها مرت بعيدًا عن المرمى، وأهدر نونيز فرصة خطيرة عند الدقيقة 39 بعد تمريرات مع صلاح، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم ليفربول ضد أستون فيلا بنتيجة 2\0.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تصدى حارس ليفربول، أليسون بيكر لفرصة خطيرة من كاش بعد تمريرة من ديني، ولعب صلاح كرة مميزة إلى نونيز، إلا أن الأخير سددها بعيدًا.

وتمكن محمد صلاح من هز الشباك بالهدف الثالث عند الدقيقة 55 من تسديدة، وأطلق أرنولد تسديدة قوية عند الدقيقة 69، واستمرت المحاولات وسط سيطرة من الريدز، لتنتهي أحداث المباراة بفوز ليفربول ضد أستون فيلا بثلاثية.

ويملك ليفربول حاليًا 10 نقاط في المركز الثالث بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 6 نقاط.