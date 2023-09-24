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سجل الهدف الأول من ركلة جزاء

رقم قياسي لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد وست هام

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
رقم قياسي لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد وست هام
المواطن - فريق التحرير

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حقق المصري محمد صلاح رقمًا قياسيًا مميزًا وذلك بعد فوز ليفربول ضد وست هام بثلاثية مقابل هدف اليوم في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

وذكر الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر منصة ” إكس” أن صلاح ساهم في إحراز وصناعة الأهداف خلال 12 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز كأول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يقوم بهذا الأمر مرتين، منذ انضمامه للدوري الإنجليزي في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

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ليفربول ضد وست هام

وكان صلاح نجح في إحراز الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة الـ 15 عن طريق ركلة جزاء.

ونجح فريق وست هام بعد ذلك في إحراز هدف التعادل عبر جارود بوين في الدقيقة 42، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتعادل ليفربول ضد وست هام يونايتد بهدف لكل منهما.

ليفربول ضد وست هام

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول سيطرته على اللعب، قبل أن ينجح داروين نونيز في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 60، لتشتعل المباراة.

واستمرت المحاولات من الفريقين، أملًا في هز الشباك، ونجح ديوغو جوتا في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 85، ليؤمن فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد وست هام بثلاثية مقابل هدف.

ليفربول ضد وست هام

وبعد الفوز، يتواجد ليفربول في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز السابع برصيد 10 نقاط.

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