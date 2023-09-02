رقم قياسي لـ هالاند بعد خماسية مانشستر سيتي

حقق النجم الإنجليزي إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي رقمًا قياسيًا بعد أن سجل 3 أهداف في مباراة فولهام اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقًا لما ذكرته شبكة Opta فإن هالاند رفع رصيده من المساهمات في الدوري الإنجليزي إلى 50 هدفًا حيث سجل 41 هدفًا وصنع 9 أهداف في 39 مباراة فقط.

وأصبح هالاند أسرع لاعب يصل إلى 50 مساهمة في الدوري الإنجليزي في 39 مباراة متفوقًا على أندي كول نجم مانشستر يونايتد السابق الذي حقق 50 مساهمة في 43 مباراة.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام

وفي مباراة فولهام، كان مانشستر سيتي سجل الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة الـ 31 ثم تعادل اللاعب تيم ريم لفولهام في الدقيقة الـ 33.

وسجل بعدها اللاعب الهولندي ناثان آكي الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على فولهام بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند 3 أهداف ” هاتريك” في الدقائق الـ 58 والـ 70 والـ 90.

وانتهت مباراة مان سيتي ضد فولهام بفوز مانشستر سيتي بخماسية لهدف، ليصعد السيتي لصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز الـ 13.

نتائج الجولة الرابعة حتى الآن

وكانت مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي انطلقت منذ أمس، حيث فاز وست هام يونايتد على فريق لوتون تاون بثنائية لهدف، وفي مباريات اليوم فاز نوتنجهام فورست على تشيلسي بهدف دون رد، وتعادل إيفرتون مع شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز توتنهام على بيرنلي بخماسية لهدفين، وتعادل بورنموث مع برينتفورد بهدفين لكل فريق.

وفي ختام مباريات اليوم، فاز برايتون على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1.