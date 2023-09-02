Icon

إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول على 4 مناطق حتى مساء الغد Icon رقم قياسي لـ هالاند بعد خماسية مانشستر سيتي Icon رولز رويس تعلن عن سيارتها الجديدة الأغلى بالعالم Icon النصر يتفوق على الحزم بثنائية في الشوط الأول Icon مشجع لـ الاتحاد يرمي تلفازه خارج منزله بعد الكلاسيكو Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة وسيول على الباحة Icon سياسات بايدن الاقتصادية ستجعل أمريكا والعالم أكثر فقرًا Icon انبهار يوتيوبر بريطاني من أجواء الدوري السعودي للمحترفين Icon رفع الحد الأدنى للأجور المدعومة من منتج دعم التوظيف لـ 4000 ريال Icon نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في مباراة فولهام

رقم قياسي لـ هالاند بعد خماسية مانشستر سيتي

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
رقم قياسي لـ هالاند بعد خماسية مانشستر سيتي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حقق النجم الإنجليزي إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي رقمًا قياسيًا بعد أن سجل 3 أهداف في مباراة فولهام اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقًا لما ذكرته شبكة Opta فإن هالاند رفع رصيده من المساهمات في الدوري الإنجليزي إلى 50 هدفًا حيث سجل 41 هدفًا وصنع 9 أهداف في 39 مباراة فقط.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تستعرض جهودها في مكافحة الفساد بفيينا

السعودية تستعرض جهودها في مكافحة الفساد بفيينا

السديس لمؤذني المسجد الحرام: عظموا رسالة الحرمين الدينية عالميًّا

السديس لمؤذني المسجد الحرام: عظموا رسالة الحرمين الدينية عالميًّا

وأصبح هالاند أسرع لاعب يصل إلى 50 مساهمة في الدوري الإنجليزي في 39 مباراة متفوقًا على أندي كول نجم مانشستر يونايتد السابق الذي حقق 50 مساهمة في 43 مباراة.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام

وفي مباراة فولهام، كان مانشستر سيتي سجل الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة الـ 31 ثم تعادل اللاعب تيم ريم لفولهام في الدقيقة الـ 33.

وسجل بعدها اللاعب الهولندي ناثان آكي الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على فولهام بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند 3 أهداف ” هاتريك” في الدقائق الـ 58 والـ 70 والـ 90.

وانتهت مباراة مان سيتي ضد فولهام بفوز مانشستر سيتي بخماسية لهدف، ليصعد السيتي لصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز الـ 13.

مان سيتي ضد فولهام

نتائج الجولة الرابعة حتى الآن

وكانت مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي انطلقت منذ أمس، حيث فاز وست هام يونايتد على فريق لوتون تاون بثنائية لهدف، وفي مباريات اليوم فاز نوتنجهام فورست على تشيلسي بهدف دون رد، وتعادل إيفرتون مع شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز توتنهام على بيرنلي بخماسية لهدفين، وتعادل بورنموث مع برينتفورد بهدفين لكل فريق.

وفي ختام مباريات اليوم، فاز برايتون على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1.

هالاند - مانشستر سيتي ضد فولهام

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر أغسطس
آخر الاخبار

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر...

آخر الاخبار
توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد
السعودية اليوم

توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى...

السعودية اليوم
جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام القادمة
الرياضة

جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام...

الرياضة
25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان
السوق

25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان

السوق
6 أعراض تؤكد فشل القلب
صحة وطب‎

6 أعراض تؤكد فشل القلب

صحة وطب‎
تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير استياء المستهلكين
السعودية اليوم

تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس

الرياضة
إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع
الرياضة

إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع

الرياضة