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الريدز يشارك الموسم الحالي في الدوري الأوروبي

رقم مميز لـ محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا رغم غياب ليفربول

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
رقم مميز لـ محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا رغم غياب ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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حقق المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رقمًا مميزًا له في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك رغم عدم مشاركة ليفربول في البطولة الموسم الحالي، حيث يلعب الريدز في بطولة الدوري الأوروبي.

هاتريك محمد صلاح التاريخي في دوري الأبطال

ونجح صلاح في إحراز أسرع ثلاثية “هاتريك” في مباراة واحدة بدوري الأبطال وكانت في شباك فريق جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، في مباراة فاز فيها ليفربول بنتيجة 7/ 1 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2022/ 2023.

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ويواصل محمد صلاح تحقيق الأرقام القياسية، حيث فعلها يوم الأحد الماضي في مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، بعد فوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف.

محمد صلاح

ما قدمه صلاح ضد وست هام 

وذكر الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر منصة “إكس” أن صلاح ساهم في إحراز وصناعة الأهداف خلال 12 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز كأول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يقوم بهذا الأمر مرتين، منذ انضمامه للدوري الإنجليزي في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وكان صلاح نجح في إحراز الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة الـ 15 عن طريق ركلة جزاء.

محمد صلاح نجم ليفربول

ونجح فريق وست هام بعد ذلك في إحراز هدف التعادل عبر جارود بوين في الدقيقة 42، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتعادل ليفربول ضد وست هام يونايتد بهدف لكل منهما.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول سيطرته على اللعب، قبل أن ينجح داروين نونيز في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 60، لتشتعل المباراة.

واستمرت المحاولات من الفريقين، أملًا في هز الشباك، ونجح ديوغو جوتا في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 85، ليؤمن فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد وست هام بثلاثية مقابل هدف.

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