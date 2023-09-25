ركلة حرة تمنح ضمك التقدم ضد القيصومة بالشوط الأول

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أنهى نادي ضمك الشوط الأول من مباراة القيصومة متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسجل اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو الهدف الوحيد لفارس الجنوب في الدقيقة الـ 32 من ركلة حرة مباشرة نُفذت بإتقان.
هدددددف!
الهدف الأول لضمك عن طريق نيكولاي⚽️🔥
ضمك 1 × 0 القيصومة#أغلى_الكؤوس#ضمك_القيصومة | #SSC pic.twitter.com/u6xgOOHzkb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 25, 2023