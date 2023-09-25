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ركلة حرة تمنح ضمك التقدم ضد القيصومة بالشوط الأول

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
ركلة حرة تمنح ضمك التقدم ضد القيصومة بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى نادي ضمك الشوط الأول من مباراة القيصومة متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ضمك ضد القيصومة - 2

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وسجل اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو الهدف الوحيد لفارس الجنوب في الدقيقة الـ 32 من ركلة حرة مباشرة نُفذت بإتقان.

 

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