ركلة حرة تمنح ضمك التقدم ضد القيصومة بالشوط الأول

أنهى نادي ضمك الشوط الأول من مباراة القيصومة متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو الهدف الوحيد لفارس الجنوب في الدقيقة الـ 32 من ركلة حرة مباشرة نُفذت بإتقان.