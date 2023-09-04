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بعد تلقيه عرضًا ضخمًا من الاتحاد

روبرتسون: لا يوجد قلق على مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٣ مساءً
روبرتسون: لا يوجد قلق على مستقبل محمد صلاح مع ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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شدد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، آندي روبرتسون، أنه غير قلق على مستقبل زميله المصري الدولي محمد صلاح، واصفًا إياه بأنه من أفضل اللاعبين في العالم.

عرض اتحادي لضم محمد صلاح

وارتبط اسمه محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى الاتحاد، وتقدم العميد بعرض يبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، ولكن تم رفضه، ويستعد لتقديم عرض آخر، أملًا في إقناع ليفربول والمدرب يورجن كلوب ببيع النجم المصري.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

روبرتسون يُعلق على مستقبل صلاح

وعلق روبرتسون خلال تصريحاته لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قائلًا: “بالنسبة لنا لا يوجد أي قلق.. إن محمد صلاح لاعب في ليفربول ونعتقد أن هذا هو الحال في المستقبل المتوقع”.

وأضاف: “فريقنا يتكون من العناصر الحالية، وهذا الفريق الذي سيستمر مع إغلاق الميركاتو. الأمر يتعلق بالحصول على أقصى استفادة من المجموعة، والتطلع إلى الموسم الحالي ومحاولة القيام بعمل أفضل مما فعلناه في الموسم الماضي”.

محمد صلاح

وتابع: “محمد صلاح محترف لأقصى درجة. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم ويسمح للآخرين بالحديث، ويتيح لهم أن يقولوا ما يجب أن يقولوه، لكنه كان دائمًا ملتزمًا تجاه ليفربول وقد رأيت ذلك من خلال أدائه”.

واختتم روبرتسون تصريحاته قائلًا: “لم يتأثر صلاح، لقد كنت معه كثيرًا ولم يتأثر بأي شيء. إن رد فعله يكون بأفضل طريقة ممكنة وأعتقد أنكم رأيتم ذلك من خلال أدائه، وأعتقد أنه كان مميزًا جدًا”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

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