انتهاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس غدًا كولر: مواجهة اتحاد العاصمة صعبة وهدفنا حصد اللقب القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في الشرقية روبرت باور يعلن اعتناقه الإسلام لقطات غريبة لتطهير كرسي زعيم كوريا الشمالية أثناء لقاء بوتين أول قرار من المحكمة بحادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن ضوابط إيقاف الخدمات بعد بدء سريانها اليوم حكام مباراتي الدوري السعودي للمحترفين اليوم استدعاء 145 مركبة مرسيدس S-Class لخلل فني الأمم المتحدة: كان من الممكن تفادي كارثة درنة
أعلن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، الألماني روبرت باور، خلال الساعات القليلة الماضية عن اعتناقه الإسلام.
ونشر روبرت باور عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، صورة له وهو يؤدي الصلاة، ليُعلن دخوله الإسلام، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي أشادت بهذه الخطوة وشجعته، وتمنت له الثبات.
وعلق روبرت باور على الصورة، قائلًا: “لكل من سألني اليوم، أنا أصلي مع والد زوجتي ناصر وابني عيسى، لقد دخلت الإسلام عن طريق زوجتي وعائلتها، ومرت سنوات عديدة وأنا أشكركم لمساعدتي وتشجيعي في رحلتي”.
وتعاقد نادي الطائي مع روبرت باور صاحب الـ28 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيردر بريمن الألماني، لمدة عام واحد مع أفضلية التجديد لموسم رياضي آخر.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب نادي الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل الحزم الترتيب برصيد نقطتين.