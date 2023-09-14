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وسط إشادة من الجماهير

روبرت باور يعلن اعتناقه الإسلام

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
روبرت باور يعلن اعتناقه الإسلام
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، الألماني روبرت باور، خلال الساعات القليلة الماضية عن اعتناقه الإسلام.

روبرت باور يشهر إسلامه

ونشر روبرت باور عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، صورة له وهو يؤدي الصلاة، ليُعلن دخوله الإسلام، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي أشادت بهذه الخطوة وشجعته، وتمنت له الثبات.

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روبرت باور
اللاعب الألماني عبر انستقرام

وعلق روبرت باور على الصورة، قائلًا: “لكل من سألني اليوم، أنا أصلي مع والد زوجتي ناصر وابني عيسى، لقد دخلت الإسلام عن طريق زوجتي وعائلتها، ومرت سنوات عديدة وأنا أشكركم لمساعدتي وتشجيعي في رحلتي”.

وتعاقد نادي الطائي مع روبرت باور صاحب الـ28 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيردر بريمن الألماني، لمدة عام واحد مع أفضلية التجديد لموسم رياضي آخر.

روبرت باور
اللاعب الألماني عبر انستقرام

الطائي يُلاقي الحزم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب نادي الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل الحزم الترتيب برصيد نقطتين.

نادي الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

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