روبوت إيلون ماسك يثير حالة من الذهول بمواقع التواصل الاجتماعي معالم سياحية عليك زيارتها في العلا إليك أبرزها سيدات النصر أبطال النسخة الأولى من دوري الطائرة حساب المواطن: أفصحوا عن دخل التأمينات التعادل يحسم مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة ثلاثية لـ مان يونايتد ضد كريستال بالاس تصعد به لثمن نهائي كأس الرابطة استقالة رئيس البرلمان الكندي بعد فضيحة محرجة دوليًّا كوريا الشمالية تحذر من حرب نووية في شبه الجزيرة محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًّا بملك البحرين برامج جديدة وإضافة نوعية للشاشة السعودية في أكتوبر
أظهر مقطع فيديو مذهل روبوت مملوكًا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، فيما أبهرت لقطات الروبوت مرتادي مواقع التواصل بسبب شكله المتناسق، بالإضافة إلى حركاته وهو يمارس اليوجا بتوازن وتنسيق مثيرين للإعجاب.
أثار مقطع فيديو لروبوت تسلا أوبتيموس، الذي يشبه الإنسان، حالة من الجدل، وأصبح المشاهدون في حالة ذهول من الروبوت لأنه يظهر توازنًا وتنسيقًا مذهلين أثناء ممارسة رياضة اليوجا.
ومن المتوقع أن يكون روبوت Optimus، من بنات أفكار مالك Tesla والملياردير إيلون ماسك، جاهزًا للانطلاق في الأسواق عام 2027 بمقابل مادي. وسبق أن أعطى ماسك رقمًا تقريبيًّا أقل من 20 ألف دولار كثمن أولي للروبوت.
يستخدم Optimus نوعًا من الذكاء الاصطناعي يسمى الشبكة العصبية، وهي سلسلة من الخوارزميات المتصلة التي تحاكي الطريقة التي تعمل بها الخلايا العصبية في الدماغ البشري معًا لاتخاذ القرارات وفهم العالم، وتعمل الشبكات العصبية على تحسين نفسها من خلال التعلم على كميات هائلة من البيانات التي يتم تغذيتها في البرنامج.
ويأمل الملياردير أن يقود الروبوت البشر إلى مستقبل لا يوجد فيه فقر، مستقبل حيث يمكنك الحصول على ما تريد من حيث المنتجات والخدمات، وكان هدف ماسك هو صنع روبوت بشري في أسرع وقت ممكن.
وتعمل شركة تسلا على تطوير الروبوت الخاص بها لبعض الوقت، لكن هذا التحديث الأخير يوضح مدى سرعة تقدم التطوير منذ ظهوره لأول مرة بشكل أقل إثارة للإعجاب في عام 2022.
ويبدو أن الإعلان الأخير كان يهدف إلى تعزيز حملة التوظيف لقسم الروبوتات في تسلا، ويُظهر رابط لصفحة وظائف الشركة في الملف الشخصي لـ Tesla Optimus إعلانات لما يقرب من 100 وظيفة متاحة تعمل على تطوير الروبوتات.