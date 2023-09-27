روبوت إيلون ماسك يثير حالة من الذهول بمواقع التواصل الاجتماعي

أظهر مقطع فيديو مذهل روبوت مملوكًا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، فيما أبهرت لقطات الروبوت مرتادي مواقع التواصل بسبب شكله المتناسق، بالإضافة إلى حركاته وهو يمارس اليوجا بتوازن وتنسيق مثيرين للإعجاب.

روبوت تسلا

أثار مقطع فيديو لروبوت تسلا أوبتيموس، الذي يشبه الإنسان، حالة من الجدل، وأصبح المشاهدون في حالة ذهول من الروبوت لأنه يظهر توازنًا وتنسيقًا مذهلين أثناء ممارسة رياضة اليوجا.

ومن المتوقع أن يكون روبوت Optimus، من بنات أفكار مالك Tesla والملياردير إيلون ماسك، جاهزًا للانطلاق في الأسواق عام 2027 بمقابل مادي. وسبق أن أعطى ماسك رقمًا تقريبيًّا أقل من 20 ألف دولار كثمن أولي للروبوت.

طريقة عمل روبوت Optimus

يستخدم Optimus نوعًا من الذكاء الاصطناعي يسمى الشبكة العصبية، وهي سلسلة من الخوارزميات المتصلة التي تحاكي الطريقة التي تعمل بها الخلايا العصبية في الدماغ البشري معًا لاتخاذ القرارات وفهم العالم، وتعمل الشبكات العصبية على تحسين نفسها من خلال التعلم على كميات هائلة من البيانات التي يتم تغذيتها في البرنامج.

ويأمل الملياردير أن يقود الروبوت البشر إلى مستقبل لا يوجد فيه فقر، مستقبل حيث يمكنك الحصول على ما تريد من حيث المنتجات والخدمات، وكان هدف ماسك هو صنع روبوت بشري في أسرع وقت ممكن.

وظائف خالية

وتعمل شركة تسلا على تطوير الروبوت الخاص بها لبعض الوقت، لكن هذا التحديث الأخير يوضح مدى سرعة تقدم التطوير منذ ظهوره لأول مرة بشكل أقل إثارة للإعجاب في عام 2022.

ويبدو أن الإعلان الأخير كان يهدف إلى تعزيز حملة التوظيف لقسم الروبوتات في تسلا، ويُظهر رابط لصفحة وظائف الشركة في الملف الشخصي لـ Tesla Optimus إعلانات لما يقرب من 100 وظيفة متاحة تعمل على تطوير الروبوتات.