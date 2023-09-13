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مزود بـ 3 فتحات لمخارج المياه والرغوة

روبوت لمكافحة الحرائق في جناح الداخلية بمعرض سيتي سكيب العالمي

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
روبوت لمكافحة الحرائق في جناح الداخلية بمعرض سيتي سكيب العالمي
المواطن - فريق التحرير

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تستعرض وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني، لزوار معرض سيتي سكيب العالمي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، روبوتًا لمكافحة الحرائق، ضمن حلولها التقنية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

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روبوت للحرائق

وحظي زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، بالتعرف على الروبوت المزود بـ 3 فتحات لمخارج المياه والرغوة، وكاميرات حرارية لتقديم صور واضحة، وآلية عمل الروبوت المتحرك في عمليات الإطفاء التي يصعب وصول الأفراد إليها، بهدف تعزيز سلامتهم، خاصة في الحرائق ذات الخطورة العالية والمناطق التي لا يمكن الاقتراب منها، والمهام ذات الجهد العالي.

معرض سيتي سكيب

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي العقاري الذي يُعد الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، وسيعرض من خلاله مشاريع رؤية السعودية 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.

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