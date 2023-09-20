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لحملة مؤهل البكالوريوس والماجستير

روشن العقارية تعلن عن 90 وظيفة شاغرة

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
روشن العقارية تعلن عن 90 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة روشن العقارية (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) عن فتح باب التقديم لشغل (90) وظيفة لحملة (البكالوريوس والماجستير) في المجالات التالية:

الوظائف المتاحة:

– وظائف إدارية
– وظائف مالية
– وظائف تقنية
– وظائف هندسية

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– إدارة المعلومات
– إدارة سلاسل الإمداد
– إدارة العمليات
– اللغة العربية
– الصحافة
– الاتصالات
– الإعلان
– التسويق
– التصميم الجرافيكي
– الاتصال الجماهيري
– العلوم الاجتماعية
– البيئة
– الصحة والسلامة المهنية
– المالية
– المحاسبة
– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– الهندسة
– الهندسة المعمارية
– (تخصصات أخرى)

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:  اضغط هنا

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