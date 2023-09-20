روشن العقارية تعلن عن 90 وظيفة شاغرة

شركة أرامكو موبيل سامرف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات توصيات للأمهات لحماية المواليد من الأمراض الوراثية “العربية للأنابيب” توقع عقداً لتوريد أنابيب لأرامكو بـ 54 مليون ريال انتشار حسابات المشاهير الهابطة وغياب الصحافة الرزينة أمر مثير للقلق زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا هزة قوية تضرب مصر ومخاوف من تنبؤات العالم الهولندي مياه صرف صحي في حي الخليج بالرياض طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.72 ريال أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق
أعلنت شركة روشن العقارية (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) عن فتح باب التقديم لشغل (90) وظيفة لحملة (البكالوريوس والماجستير) في المجالات التالية:
– وظائف إدارية
– وظائف مالية
– وظائف تقنية
– وظائف هندسية
– إدارة الأعمال
– إدارة المعلومات
– إدارة سلاسل الإمداد
– إدارة العمليات
– اللغة العربية
– الصحافة
– الاتصالات
– الإعلان
– التسويق
– التصميم الجرافيكي
– الاتصال الجماهيري
– العلوم الاجتماعية
– البيئة
– الصحة والسلامة المهنية
– المالية
– المحاسبة
– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– الهندسة
– الهندسة المعمارية
– (تخصصات أخرى)
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا