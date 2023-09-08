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في مجالات حقوق الإنسان وحماية البيئة ومكافحة الفساد

روشن العقارية تنضم للميثاق العالمي لترسيخ أسس الاستدامة

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
روشن العقارية تنضم للميثاق العالمي لترسيخ أسس الاستدامة
المواطن - واس

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أعلنت مجموعة روشن العقارية، الشركة الوطنية الرائدة في مجال التطوير العقاري الوطنية وإحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، عن انضمامها كأول مشروع من المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، المبادرة الأكبر عالمياً لترسيخ أسس الاستدامة لدى الشركات، وذلك لمواءمة إستراتيجياتها مع المبادئ العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية.

10 مبادئ

ويحدد الميثاق العالمي للأمم المتحدة، 10 مبادئ مقبولة عالميًا في مجالات حقوق الإنسان وحقوق العمل وحماية البيئة وجهود مكافحة الفساد، من خلال دمج تلك المبادئ الـ 10 في الإستراتيجيات والسياسات والإجراءات، وترسيخ ثقافة النزاهة، وتقدم تقارير سنوية إلى الأمم المتحدة عن تقدمها في تطبيق المبادئ الـ 10.

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انضمام روشن العقارية

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر، أن انضمام روشن للميثاق العالمي للأمم المتحدة، تأكيدًا على التزامنا بالاستدامة المؤسسية وترسيخًا لأولوياتنا المتمركزة حول القيم الإنسانية، إضافةً إلى قوة مكانتنا الريادية على الصعيدين المحلي والدولي كمشروع استثنائي يدعمه صندوق الاستثمارات العامة وهدفنا هو أن نكون في طليعة المبادرات التي تضع معاييرًا جديدة لدعم وتحقيق رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة هو مبادرة خاصة من الأمين العام للأمم المتحدة، للشركات في كل مكان لمواءمة عملياتها وإستراتيجياتها مع 10 مبادئ شاملة في مجالات حقوق الإنسان، والعمالة، والبيئة، ومكافحة الفساد، حيث أطلق الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2000 وتنص آليته على إرشاد ودعم المجتمع والشركات التجارية في العالم على مسار النهوض بأهداف الأمم المتحدة وقيمها من خلال الممارسات التجارية المسؤولة.

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