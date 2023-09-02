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أهم مواصفات تحفتها الفريدة La Rose Noire Droptail

رولز رويس تعلن عن سيارتها الجديدة الأغلى بالعالم

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
رولز رويس تعلن عن سيارتها الجديدة الأغلى بالعالم
المواطن - فريق التحرير

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كشفت رولز رويس عن “لا روز نوار”؛ إحدى سيارات كوتشبيلد الأكثر تقدمًا، والتي يصل سعرها لأكثر من 30 مليون دولار (112 مليون ريال) وبذلك تُعتبر أغلى سيارة في العالم.

التصميم الجديد للسيارة

وقال أليكس إينيس، رئيس قسم التصميم في كوتشبيلد لدى رولز رويس موتور كارز: “استوحيت لا روز نوار من شكل وردة الباكارا السوداء المخملية التي تعبق بأريج قوي وتنمو في فرنسا. تنبض بتلات هذه الوردة باللون الرمّاني الداكن الذي يبدو أسود في الفيء، ويتحوّل إلى لون أحمر متلألئ حالمًا يلامسه نور الشمس.

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وشكّل هذان اللونان معاً درجات الألوان التي ارتكزت عليها السيارة، بحيث أطلقت على اللون الأحمر تسمية “True Love”، أي الحب الحقيقي، في إشارة إلى النفحة الرومانسية التي أراد العميلان إضفاءها على هذه السيارة. أما اللون الأغمق، فقد أطلقت عليه تسمية Mystery، أي الغموض، المستوحاة من طبيعة الوردة الغامضة التي يبدو وكأنّها تُغيّر لونها عندما ننظر إليها من زوايا مختلفة”.

مواصفات سيارة La Rose Noire Droptail

كما طُلي الهيكل الخارجي بلون “True Love” الأحمر اللامع، الذي يبدو وكأنّه يغيّر لونه بحسب زاوية الرؤية، أسوة بوردة الباكارا السوداء. وبهدف تحقيق هذا الاختلاف اللوني الغني، دأب خبراء طلي الأسطح على تطوير تقنية طلاء جديدة تماماً تطلّب إتقانها 150 محاولة.

وتتوفر السيارة بسقف صلب قابل للخلع، يمنح السيارة مظهرًا مميزًا، وعند خلعه تصبح السيارة كابريو غاية في الأناقة، مع أرضية باركيه خاصة، والعديد من الأسطح الفاخرة والحليات النبيلة.

تجهيزات قمرة القيادة

وتزود سيارة رولز رويس La Rose Noire Droptail الجديدة بمحرك V12 سعة 6.7 لتر وبقوة 593 حصانًا ويدور بعزم دوران أقصى يبلغ 840 نيوتن متر.

وتتمتع السيارة بمجموعة من التجهيزات في قمرة القيادة والتي منها: وجود 3 أزرار للتحكم في الملتيميديا وعناصر تصميمية خشبية حول المقعدين والكونسول الأوسط، وتكتمل أجواء الفاخرة والرقي في سيارة رولز رويس الجديدة بساعة أوديمار بيجيه الفاخرة قياس 43 ملم، والتي تمتاز بألوان مشابهة للسيارة كما يمكن استعمالها كساعة شخصية.

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