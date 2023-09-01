رومارينيو يسجل الهدف الأول لـ الاتحاد

افتتح اللاعب البرازيلي رومارينيو التسجيل لنادي الاتحاد في شباك الهلال، وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًّا في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وسجل النجم البرازيلي الهدف في الدقيقة الـ 15، وذلك بعدما انفرد بمرمى الحارس ياسين بونو.