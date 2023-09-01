إحباط تهريب 59 كيلو قات في جازان ميتروفيتش يسجل هدفًا عالميًّا في مرمى الاتحاد عزل بيلاروس عن أوروبا بالكامل بسبب فاغنر ضبط 3 مروجين بالرياض والباحة رومارينيو يسجل الهدف الأول لـ الاتحاد سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد مبيعات المليون ريال تحاكي قصة 800 ألف نخلة بالأفلاج توقعات بأتربة وأمطار على 8 مناطق خلال ساعات أجواء باردة بين السحب والجبال تنعش ليالي أبها القنوات الناقلة لـ مباراة روما ضد ميلان
افتتح اللاعب البرازيلي رومارينيو التسجيل لنادي الاتحاد في شباك الهلال، وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًّا في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وسجل النجم البرازيلي الهدف في الدقيقة الـ 15، وذلك بعدما انفرد بمرمى الحارس ياسين بونو.
هدددددف!⚽
أول أهداف الكلاسيكو.. رومارينهو ⚽🔥
الاتحاد 1 × 0 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/Otaijz7GVW
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023