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ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق

روماني يقود مباراة نادي ضمك ضد الهلال

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
روماني يقود مباراة نادي ضمك ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة نادي ضمك ضد الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

طاقم تحكيم مباراة اليوم

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة المباراة لطاقم تحكيم روماني بقيادة إستفان كوفاكس، ويُساعده فاسيلي مارينيسكو وأرتين ميهاي.

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وسيكون أحمد الرميخاني الحكم الرابع في مباراة نادي ضمك ضد الهلال، فيما سيكون هوراتي فينيك حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد الشهري.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

مباراة نادي ضمك ضد الهلال

وتُقام مباراة نادي ضمك ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، في جولة نحقق ونحلم “السابعة” بدوري روشن السعودي، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

نادي ضمك ضد الهلال
موعد المباراة – المصدر @Alhilal_FC

ويأمل الأزرق في مواصلة تألقه بدوري روشن السعودي، وحصد نقاط مباراة اليوم، للحفاظ على تواجده في الصدارة، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الحزم المتذيل.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @DAMAC_CLUB

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