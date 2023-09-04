رومان سايس بديل حسان تمبكتي في الشباب

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أصبح المدافع المغربي رومان سايس، نجم فريق السد القطري، قريبًا من الانتقال لنادي الشباب، وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية.
وكشف الإعلامي الرياضي “أحمد الجدي” عبر حسابه في منصة “إكس” قائلًا: “اتفقت إدارة الشباب بشكل نهائي مع البرازيلي رومارينيو لاعب نادي الاتحاد والمغربي سايس، تبقى الإعلان فقط خلال الساعات القادمة”.
ويلعب سايس صاحب الـ 33 عامًا في صفوف السد القطري منذ العام الحالي قادمًا من نادي بيشكتاش التركي، كما سبق له اللعب في صفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزي ونادي أنجيه الفرنسي.
وستكون صفقة سايس تعويضًا عن رحيل المدافع حسان تمبكتي لنادي الهلال، حيث انتقل للأزرق يوم 21 أغسطس في صفقة أثارت الجدل في الوسط الرياضي السعودي.
وفي وقت سابق، دعا سعيد العويران نجم الكرة السعودية ونادي الشباب السابق، اللاعب البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد، للانضمام إلى نادي الشباب وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان الناقد الرياضي عدنان جستنيه قال أمس الأحد عبر حسابه في منصة “إكس” عن احتمالية ابتعاد اللاعب البرازيلي عن الاتحاد: “سيندمون ندمًا ما بعده ندم”.
وعلق العويران على منشور جستنيه قائلًا: “مرحبًا بك”.