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معربًا عن سعادته بقيادة النصر للفوز على الأهلي

رونالدو: السعودية بلد جميلة ودوري روشن يتطور للأفضل

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
رونالدو: السعودية بلد جميلة ودوري روشن يتطور للأفضل
المواطن - فريق التحرير

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أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر عن سعادته بالتواجد في السعودية والعيش فيها، مضيفًا أن مسابقة دوري روشن تتطور للأفضل يومًا بعد يوم.

تطور دوري روشن 

وقال رونالدو بعد فوز النصر على الأهلي: ” كما قلت منذ أشهر قليلة مضت، دوري المحترفين السعودي يتطور يومًا بعد يوم للأفضل، والسعودية بلد جميلة وشعبها طيب ويحب كرة القدم، أنا سعيد للغاية بهذه الأجواء”.

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وأضاف رونالدو: ” لدينا في هذا الدوري لاعبين رائعين والشعب السعودي يستحق مشاهدة كرة قدم جيدة، وأنا شغوف بكرة القدم رغم أنني وصلت لسن الـ 38 لكن لازلت أحب كرة القدم كثيرًا، وأشعر أنني في حال أفضل”.

النصر والأهلي - كريستيانو رونالدو

فوز مستحق

وعن المباراة قال اللاعب البرتغالي: ” لقد واجهنا فريقًا جيدًا ونجحنا في الفوز وأسعدنا جماهيرنا وأحرزت هدفين، يا لها من ليلة بالنسبة لي”.

ويتواجد نادي النصر في المركز الخامس في ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 15 نقطة بعد الفوز على الأهلي.

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