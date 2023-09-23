رونالدو: السعودية بلد جميلة ودوري روشن يتطور للأفضل

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أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر عن سعادته بالتواجد في السعودية والعيش فيها، مضيفًا أن مسابقة دوري روشن تتطور للأفضل يومًا بعد يوم.
وقال رونالدو بعد فوز النصر على الأهلي: ” كما قلت منذ أشهر قليلة مضت، دوري المحترفين السعودي يتطور يومًا بعد يوم للأفضل، والسعودية بلد جميلة وشعبها طيب ويحب كرة القدم، أنا سعيد للغاية بهذه الأجواء”.
وأضاف رونالدو: ” لدينا في هذا الدوري لاعبين رائعين والشعب السعودي يستحق مشاهدة كرة قدم جيدة، وأنا شغوف بكرة القدم رغم أنني وصلت لسن الـ 38 لكن لازلت أحب كرة القدم كثيرًا، وأشعر أنني في حال أفضل”.
وعن المباراة قال اللاعب البرتغالي: ” لقد واجهنا فريقًا جيدًا ونجحنا في الفوز وأسعدنا جماهيرنا وأحرزت هدفين، يا لها من ليلة بالنسبة لي”.
ويتواجد نادي النصر في المركز الخامس في ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 15 نقطة بعد الفوز على الأهلي.
🎤 رونالدو قائد النصر:
– السعودية بلد جميل والدوري السعودي يتطور كل يوم، وسعيد بالتواجد هنا 🇸🇦
– مهما كان عمري.. أحب اللعب كرة القدم#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/NE4z5ehbkU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023