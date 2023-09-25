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في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

رونالدو خارج التشكيل المتوقع لـ النصر ضد نادي أحد

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
رونالدو خارج التشكيل المتوقع لـ النصر ضد نادي أحد
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو على تشكيل فريقه النصر ضد نادي أحد، حيث يتوقع أن يُريح النجم كريستيانو رونالدو من مواجهة اليوم.

مباراة النصر ضد نادي أحد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد نادي أحد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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النصر ضد نادي أحد
موعد المباراة – المصدر @OHOD1936

التشكيل المتوقع للنصر

ويأمل لويس كاسترو بداية مباراة النصر ضد نادي أحد بشكل قوي، وتسجيل هدف مبكر، لتسهيل مهمة الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز؛ ومواصلة مشواره في البطولة، والمنافسة على اللقب.

وقرر لويس كاسترو، إراحة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وسلطان الغنام عن مباراة النصر ضد نادي أحد اليوم، نظرًا لمشاركتهم في جميع المواجهات الماضية.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ومن المتوقع أن يُشارك ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سيكو فوفانا، عبدالرحمن غريب وعبدالإله العمري بشكل أساسي بدلًا منهم، على أن يقود السنغالي ساديو ماني وأندرسون تاليسكا الهجوم في مباراة اليوم.

ويتوقع أن يبدأ النصر مباراة أحد اليوم بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، إيمريك لابورت، عبدالإله العمري، نواف بوشال، عبدالله الخبيري، سيكو فوفانا، أوتافيو، عبدالرحمن غريب، تاليسكا وساديو ماني.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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