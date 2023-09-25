رونالدو خارج التشكيل المتوقع لـ النصر ضد نادي أحد

استقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو على تشكيل فريقه النصر ضد نادي أحد، حيث يتوقع أن يُريح النجم كريستيانو رونالدو من مواجهة اليوم.

مباراة النصر ضد نادي أحد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد نادي أحد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

التشكيل المتوقع للنصر

ويأمل لويس كاسترو بداية مباراة النصر ضد نادي أحد بشكل قوي، وتسجيل هدف مبكر، لتسهيل مهمة الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز؛ ومواصلة مشواره في البطولة، والمنافسة على اللقب.

وقرر لويس كاسترو، إراحة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وسلطان الغنام عن مباراة النصر ضد نادي أحد اليوم، نظرًا لمشاركتهم في جميع المواجهات الماضية.

ومن المتوقع أن يُشارك ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سيكو فوفانا، عبدالرحمن غريب وعبدالإله العمري بشكل أساسي بدلًا منهم، على أن يقود السنغالي ساديو ماني وأندرسون تاليسكا الهجوم في مباراة اليوم.

ويتوقع أن يبدأ النصر مباراة أحد اليوم بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، إيمريك لابورت، عبدالإله العمري، نواف بوشال، عبدالله الخبيري، سيكو فوفانا، أوتافيو، عبدالرحمن غريب، تاليسكا وساديو ماني.