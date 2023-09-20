رونالدو قد يظهر مع جون سينا في Crown Jewel بالسعودية

يبدو أن نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يظهر مع نجم الـWWE، جون سينا في عرض Crown Jewel المقرر إقامته في السعودية.

رونالدو قد يظهر مع جون سينا

وأكدت صحيفة “أس” الإسبانية، أن اتحاد المصارعة الحرة يرغب في ظهور رونالدو مع جون سينا كضيف في Crown Jewel الذي سيُقام في الرابع من شهر نوفمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن رونالدو سيحصل على مبلغ مالي كبير، في حالة موافقته على الظهور بجانب جون سينا، الذي شارك مؤخرًا في إعلان ترويجي لعرض Crown Jewel المرتقب.

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، ليصبح اسم المصارع الأمريكي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وأعربت الجماهير عن سعادتها بالظهور المنتظر للنجم كريستيانو رونالدو.

نجوم كرة ظهروا في WWE

ولن يكون كريستيانو رونالدو أول لاعب كرة قدم يشارك في عرض WWE، حيث سبقه نجم مانشستر يونايتد السابق، الإنجليزي واين روني الذي ظهر في عرض WWE Raw في عام 2015.

كما شارك العديد من لاعبي كرة القدم في عروض WWE، ومنهم؛ نجم نورويتش السابق، جرانت هولت، مهاجم ويكومب واندرز السابق، أديبايو أكينفينوا وغيرهم.