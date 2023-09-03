رونالدو وميتروفيتش يخطفان نجومية الجولة الخامسة فراس البريكان أهلاوي لـ5 سنوات ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند الجديد إغلاق 221 محلًا عشوائيًا في جدة تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه من مسدس كريستيانو رونالدو يُنافس حمدالله وفيرمينو على جائزة آسيوية السديس يبشر القيادات النسائية الدينية باستراتيجية متجددة لتمكين المرأة بيليتش يمنح لاعبي الفتح راحة 5 أيام مباراة الاتفاق وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي جدة تشهد أعلى نسبة رطوبة خلال سبتمبر
تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو والصربي ألكسندر ميتروفيتش بشكل لافت مع النصر والهلال، ليكونا من أبرز اللاعبين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ومنحت رونالدو وميتروفيتش أعلى تقييم بـ9.1 درجات لكل منهما، بعد تألقهما اللافت.
وخطف رونالدو الأنظار في الجولة الخامسة، بعد تسجيله لهدف وصناعته هدفين، ليقود النصر لتحقيق الفوز ضد الحزم بنتيجة 5\1، وواصل ميتروفيتش تألقه، وأحرز هاتريك، ليُساهم في فوز الهلال ضد الاتحاد بنتيجة 4\3.
وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرحمن غريب على ثالث أعلى تقييم في خامس جولات دوري روشن السعودي بتقييم بـ8.9 درجات، بالتساوي مع نجم الفتح، المغربي مراد باتنا.
وجاء ترتيب دوري روشن بعد الجولة الخامسة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم الاتحاد بـ12 نقطة، متساويًا مع الأهلي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق، ثم النصر بـ9 نقاط، يليه الفتح بـ8 نقاط.
ويقع الفيحاء في المركز الثامن بـ6 نقاط، بالتساوي مع الوحدة، أبها والطائي، ثم الخليج برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأخدود، الرائد والرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، يليه الشباب بنقطتين بالتساوي مع الحزم متذيل جدول ترتيب الدوري.