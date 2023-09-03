رونالدو وميتروفيتش يخطفان نجومية الجولة الخامسة

تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو والصربي ألكسندر ميتروفيتش بشكل لافت مع النصر والهلال، ليكونا من أبرز اللاعبين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

تألق رونالدو وميتروفيتش

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ومنحت رونالدو وميتروفيتش أعلى تقييم بـ9.1 درجات لكل منهما، بعد تألقهما اللافت.

وخطف رونالدو الأنظار في الجولة الخامسة، بعد تسجيله لهدف وصناعته هدفين، ليقود النصر لتحقيق الفوز ضد الحزم بنتيجة 5\1، وواصل ميتروفيتش تألقه، وأحرز هاتريك، ليُساهم في فوز الهلال ضد الاتحاد بنتيجة 4\3.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرحمن غريب على ثالث أعلى تقييم في خامس جولات دوري روشن السعودي بتقييم بـ8.9 درجات، بالتساوي مع نجم الفتح، المغربي مراد باتنا.

جدول ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب دوري روشن بعد الجولة الخامسة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم الاتحاد بـ12 نقطة، متساويًا مع الأهلي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق، ثم النصر بـ9 نقاط، يليه الفتح بـ8 نقاط.

ويقع الفيحاء في المركز الثامن بـ6 نقاط، بالتساوي مع الوحدة، أبها والطائي، ثم الخليج برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأخدود، الرائد والرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، يليه الشباب بنقطتين بالتساوي مع الحزم متذيل جدول ترتيب الدوري.