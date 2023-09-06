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اقترب نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو من حصد جائزة جديدة، حيث يتصدر تصويت أفضل لاعب بـ غرب آسيا، بعد تألقه اللافت في دوري روشن السعودي خلال شهر أغسطس الماضي.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، عن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس، على أن تنتهي عملية التصويت مساء اليوم، إلا أن رونالدو يتصدر تصويت أفضل لاعب بـ غرب آسيا.
وشهدت قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في شهر أغسطس، تواجد 3 لاعبين من دوري روشن السعودي، وهم؛ كريستيانو رونالدو، ونجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، ونجم الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو.
كما يتواجد كل من؛ يوسف نياكاتي “بني ياس الإماراتي”، ياسين براهيمي “الغرافة القطري”، أنس العوضات “الوحدات الأردني”، حمزة عيسى “ثقافي طولكرم الفلسطيني”، والحاج مالك “الأنصار اللبناني”.
وحصل رونالدو على أكثر من 71 ألف صوت في تصويت أفضل لاعب بـ غرب آسيا، ليقترب من حصد جائزة الأفضل، ويُعد الحاج مالك أقرب المنافسين له، حيث حصل على أكثر من 46 ألف صوت.
ألمى
كريستيانو رونالدو