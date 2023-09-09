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ضرب البلاد صباح اليوم بمقياس 6 ريختر

رونالدو يخصص فندقه لإيواء ضحايا زلزال المغرب

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
رونالدو يخصص فندقه لإيواء ضحايا زلزال المغرب
المواطن - محمد سمعه

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قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر تخصيص فندقه في مدينة مراكش المغربية، لإيواء ومساعدة ضحايا زلزال المغرب الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وذكرت صحيفة Marca الإسبانية أن رونالدو قرر تخصيص فندقه الـ 4 نجوم في مدينة مراكش لمساعدة ضحايا الزلزال.

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وفي وقت سابق، حرص لاعبو منتخب المغرب الأول لكرة القدم على التبرع بالدم لضحايا زلزال المغرب وذلك بعد تأجيل مباراة ليبيريا مساء اليوم.

لاعبو المغرب يتبرعون بالدم 

وكانت المملكة المغربية تعرضت لزلزال عنيف بمقياس 6 درجات ريختر في الساعات الأولى من صباح اليوم.

فندق رونالدو في مراكش
فندق رونالدو في مراكش

وظهر بعض من لاعبي منتخب أسود الأطلس وهم يتبرعون بالدم في أحد المستشفيات في مدينة أغادير المغربية مثل أشرف حكيمي والحارس ياسين بونو واللاعب رومان سايس مدافع نادي الشباب ونايف أكرد مدافع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي.

تأجيل مباراة ليبيريا بسبب زلزال المغرب

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراة منتخب المغرب ضد ليبيريا التي كان من المقرر إقامتها اليوم، وذلك بسبب الزلزال.

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيانه: ” على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء السبت 9 سبتمبر (أيلول) 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري.. إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الإفريقي”.

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