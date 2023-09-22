رونالدو يسجل الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق

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نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز الهدف الأول لنادي النصر في الدقيقة الرابعة في شباك النادي الأهلي، وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة السابعة من بطولة دوري روشن.
واستلم النجم البرتغالي تمريرة متقنة من اللاعب السنغالي ساديو ماني ليسددها بقدمه اليسرى بكل قوة على يسار حارس الأهلي.
هدف رونالدو الأول في الكلاسيكو بصوت مدحت شلبي🎤⚽
النصر 1 × 0 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/p7Ha15fwNa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023