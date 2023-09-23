رونالدو يشارك في العرضة السعودية بالبشت والشماغ في اليوم الوطني

نشر حساب نادي النصر في منصة ” إكس” لقطات من مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لزملائه في الفريق، الاحتفال بـ اليوم الوطني الـ 93.

كيف ظهر رونالدو في اليوم الوطني ؟

وظهر رونالدو وهو مرتديًا البشت والشماغ مع نجوم العالمي حيث علق حساب النصر على تلك الصور قائلًا: ” منّي عليكم ياهل العوجا سلام”.

وفي يوم الاثنين الماضي، كان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وجه بتسمية الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي والجولة السادسة من دوري يلو، جولة “نحلم ونحقق”.

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر منصة “إكس” أنه جاءت هذه التسمية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93.

نتائج جولة نحلم ونحقق

وكانت مباريات أول أمس الخميس في افتتاح الجولة السابعة “جولة نحلم ونحقق” قد انتهت بفوز الاتفاق على الطائي بنتيجة 4/ 3، وفوز التعاون على الرائد بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل ضمك ضد الهلال، وفوز الاتحاد على الفتح بنتيجة 2/ 1، وفوز الشباب على الحزم بنتيجة 4/ 1.

وفي مباريات أمس فاز الفيحاء على الرياض بنتيجة 3-1، بينما فاز الخليج على الأخدود بهدف دون رد، وفاز النصر على الأهلي بنتيجة 4-3، وفاز الوحدة على أبها برباعية دون رد.