رونالدو يشارك في فعاليات اليوم الوطني 93

نشر حساب نادي النصر في منصة “إكس” مقطع فيديو لنجوم الفريق الكروي الأول بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو وهم يشاركون في فعاليات اليوم الوطني 93.

نجوم النصر يشاركون في فعاليات اليوم الوطني 93

وظهر في الفيديو نجوم نادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو ومواطنه رونالدو وهم يرتدون الزي السعودي كما أدى رونالدو العرضة احتفاءً بالمناسبة.

وجاء مقطع الفيديو الذي نشره نادي النصر بعنوان: “وطن لأبنائه وللعالم، هنا نحلم ونحقق”، وذلك احتفاءً بـ فعاليات اليوم الوطني 93.

وفي يوم الاثنين الماضي، كان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وجه بتسمية الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي والجولة السادسة من دوري يلو، جولة “نحلم ونحقق”.

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر منصة “إكس” أنه جاءت هذه التسمية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93.

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات أمس الخميس في افتتاح الجولة السابعة “جولة نحلم ونحقق” قد انتهت بفوز الاتفاق على الطائي بنتيجة 4/ 3، وفوز التعاون على الرائد بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل ضمك ضد الهلال، وفوز الاتحاد على الفتح بنتيجة 2/ 1، وفوز الشباب على الحزم بنتيجة 4/ 1.

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 18 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 17 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 16 نقطة، الاتفاق رابعًا برصيد 16 نقطة، الأهلي خامسًا برصيد 15 نقطة، النصر سادسًا برصيد 12 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 11 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 9 نقاط، الشباب تاسعًا برصيد 8 نقاط، الطائي عاشرًا برصيد 7 نقاط.

ويحتل نادي الفيحاء المركز الـ 11 برصيد 6 نقاط، أبها في المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط، الخليج في المركز الـ 13 برصيد 5 نقاط، الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، الرائد في المركز الـ 16 والرياض في المركز الـ 17 ولكل منهما 4 نقاط.

وفي المركز الـ 18 نادي الحزم برصيد 3 نقاط.