رونالدو يحقق أمنية رسامة إيرانية من ذوي الإعاقة

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التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر، بالرسامة الإيرانية فاطمة من ذوي الإعاقة، وذلك في مقر إقامة لاعبي النصر في العاصمة الإيرانية طهران.
ويملك النجم البرتغالي شعبية لا حدود لها في كل أنحاء العالم، حيث تزاحمت الجماهير الإيرانية على مقر بعثة النصر في طهران وقبل مواجهة فريق بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا لالتقاط الصور التذكارية معه.
وبعد لقائه أمس مع الطفل الإيراني، التقى النجم البرتغالي اليوم، الرسامة فاطمة وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث التقط معها الصور التذكارية كما أبدى إعجابه كثيرًا بلوحاتها التي رسمتها له تعبيرًا عن حبها وتشجيعها له.
وقبل مقابلة الرسامة فاطمة، كان نادي النصر لبي طلب طفل إيراني بكى بسبب رغبته في مقابلة النجم البرتغالي في فندق إقامة بعثة النصر.
وعلى الفور ظهر الطفل الإيراني وهو سعيد وقام بتقليد حركة احتفال النجم البرتغالي عند تسجيل الأهداف، مما أثار إعجاب وضحك النجم البرتغالي الذي احتضنه ووقع له على قميص نادي النصر.
ومن المقرر انطلاق مباراة النصر وبيرسبوليس اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
الرسامة الإيرانية فاطمة تزور مقر بعثة الفريق في طهران 🤩
و تلتقي بقائد #النصر كريستيانو رونالدو 💛 pic.twitter.com/0HsoMIacGv
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 19, 2023