رياح شديدة على ينبع والرايس حتى الـ7 مساءً

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من “رياح شديدة”- بمشيئة الله تعالى- على محافظة ينبع ومركز الرايس، تشمل تأثيراتها، تدنيًا في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40- 49) كم في الساعة.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.