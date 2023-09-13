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سرعة الرياح تصل إلى 49 كم

رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية على المدينة المنورة اليوم

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية على المدينة المنورة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله– لرياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج، ورياحًا سرعتها من (40- 49) كيلومترًا.

تفاصيل الحالة

وبيّن المركز أن الحالة، التي من المتوقع أن تشهدها المدينة المنورة وتشمل محافظتَي ينبع وبدر، تبدأ الساعة الـ 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساء.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

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