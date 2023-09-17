موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي الإمارات تضبط 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية المقيدة عزام الصويان: راتب الشيف السعودي يصل إلى 70 ألفًا شهريًا رياض محرز الأكثر صناعة للفرص بعد الجولة الـ6 التشكيل المثالي لسادس جولات دوري روشن سعود بن نهار يكرم عددًا من منسوبي شرطة الطائف إصدار أكثر من 6 آلاف وثيقة صلح تجاري عبر منصة تراضي تشكيل مباراة إيفرتون ضد أرسنال المتوقع ضبط 70 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع المرور: القيادة عكس اتجاه السير يعرضك والآخرين للحوادث
واصل النجم الجزائري الدولي رياض محرز، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لينفرد بصدارة قائمة مميزة في دوري روشن السعودي.
وشارك رياض محرز بشكل أساسي في مباراة الأهلي ضد التعاون بالجولة السادسة من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3\2، ونجح في تقديم 6 تمريرات حاسمة، ليكون الأكثر اللاعبين صناعة للفرص.
وقام رياض محرز بصناعة 22 فرصة، لينفرد بصدارة القائمة بعد نهاية الجولة السادسة، يليه نجم الهلال، البرتغالي روبن نيفيز، حيث صنع 19 فرصة، يليه ألفارو ميدران بعدما صنع 18 فرصة مع التعاون.
وتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو في المركز الرابع بالقائمة، بعد صناعته لـ16 فرصة، متساويًا مع نجم النصر، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ونجم التعاون، ماتيوس كاسترو.
على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن بعد الجولة السادسة، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ16 نقطة، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، متساويًا مع الأهلي، وبفارق نقطتين عن التعاون والاتفاق، ثم النصر بـ12 نقطة، يليه الفتح بـ11 نقطة.
ويقع الوحدة في المركز الثامن بـ9 نقاط، ثم الطائي بـ7 نقاط، وبفارق نقطة عن الفيحاء وأبها، ثم الخليج والشباب بـ5 نقاط، ثم الأخدود بـ4 نقاط، متساويًا مع الرائد والرياض، ثم ضمك والحزم برصيد 3 نقاط.