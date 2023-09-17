رياض محرز الأكثر صناعة للفرص بعد الجولة الـ6

واصل النجم الجزائري الدولي رياض محرز، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لينفرد بصدارة قائمة مميزة في دوري روشن السعودي.

رياض محرز يتصدر القائمة

وشارك رياض محرز بشكل أساسي في مباراة الأهلي ضد التعاون بالجولة السادسة من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3\2، ونجح في تقديم 6 تمريرات حاسمة، ليكون الأكثر اللاعبين صناعة للفرص.

وقام رياض محرز بصناعة 22 فرصة، لينفرد بصدارة القائمة بعد نهاية الجولة السادسة، يليه نجم الهلال، البرتغالي روبن نيفيز، حيث صنع 19 فرصة، يليه ألفارو ميدران بعدما صنع 18 فرصة مع التعاون.

وتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو في المركز الرابع بالقائمة، بعد صناعته لـ16 فرصة، متساويًا مع نجم النصر، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ونجم التعاون، ماتيوس كاسترو.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن بعد الجولة السادسة، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ16 نقطة، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، متساويًا مع الأهلي، وبفارق نقطتين عن التعاون والاتفاق، ثم النصر بـ12 نقطة، يليه الفتح بـ11 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الثامن بـ9 نقاط، ثم الطائي بـ7 نقاط، وبفارق نقطة عن الفيحاء وأبها، ثم الخليج والشباب بـ5 نقاط، ثم الأخدود بـ4 نقاط، متساويًا مع الرائد والرياض، ثم ضمك والحزم برصيد 3 نقاط.