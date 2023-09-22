رياض محرز يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

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قلص الجزائري رياض محرز الفارق للنادي الأهلي محرزًا الهدف الثاني للراقي من ركلة جزاء مع بداية الشوط الثاني.
وسجل محرز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 49 بعد احتساب الحكم البرازيلي ركلة جزاء للراقي بعد مخالفة على تاليسكا.
هدددددف!⚽
محرز يقلص الفارق للأهلي من علامة الجزاء🔥⚽
النصر 3 × 2 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/0Wj3ld3cYU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023