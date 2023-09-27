ريال مدريد يستعيد توازنه بهدفين في لاس بالماس

انتهت، منذ قليل، مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بتحقيق المرينغي لفوز هام بهدفين دون رد.

تقدم ريال مدريد ضد لاس بالماس

وبدأت مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس التي أُقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو” بشكل سريع، وضغط المرينغي بقوة، وأطلق رودريجو تسديدة قوية، تصدى لها حارس المرمى ألفارو فاليس عند الدقيقة السادسة.

ونفذ كوكو ركلة حرة عند الدقيقة 18، خرجت بعيدًا عن مرمى المرينغي، ومرر روديجر كرة لخوسيلو، لسدد كرة تصدى لها الحارس، وأطلق ميندي تسديدة قوية مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 28.

وأهدر ناتشو فرصة التقدم عند الدقيقة 32، بعدما تصدى الحارس لتسديدته، وسجل إبراهيم دياز الهدف الأول عند الدقيقة 47 بعد تمريرة من البديل لوكاس فاسكيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد ضد لاس بالماس.

المرينغي يواصل التألق

وتمكن خوسيلو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54 برأسية، بعد عرضية من رودريجو، وسدد كيريان رودريجيز كرة قوة مرت أعلى مرمى كيبا، وأهدر الريال أكثر من فرصة عن طريق رودريجز وتشواميني.

وواصل المرينغي محاولاته لتسجيل هدف جديد، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد لاس بالماس، ليستعيد توازنه في الدوري الإسباني الممتاز بعد الخسارة ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية.