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ضمن منافسات الجولة السابعة

ريال مدريد يستعيد توازنه بهدفين في لاس بالماس

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
ريال مدريد يستعيد توازنه بهدفين في لاس بالماس
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بتحقيق المرينغي لفوز هام بهدفين دون رد.

تقدم ريال مدريد ضد لاس بالماس

وبدأت مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس التي أُقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو” بشكل سريع، وضغط المرينغي بقوة، وأطلق رودريجو تسديدة قوية، تصدى لها حارس المرمى ألفارو فاليس عند الدقيقة السادسة.

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ريال مدريد ضد لاس بالماس
جانب من المباراة – المصدر @realmadrid

ونفذ كوكو ركلة حرة عند الدقيقة 18، خرجت بعيدًا عن مرمى المرينغي، ومرر روديجر كرة لخوسيلو، لسدد كرة تصدى لها الحارس، وأطلق ميندي تسديدة قوية مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 28.

وأهدر ناتشو فرصة التقدم عند الدقيقة 32، بعدما تصدى الحارس لتسديدته، وسجل إبراهيم دياز الهدف الأول عند الدقيقة 47 بعد تمريرة من البديل لوكاس فاسكيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد ضد لاس بالماس.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

المرينغي يواصل التألق

وتمكن خوسيلو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54 برأسية، بعد عرضية من رودريجو، وسدد كيريان رودريجيز كرة قوة مرت أعلى مرمى كيبا، وأهدر الريال أكثر من فرصة عن طريق رودريجز وتشواميني.

وواصل المرينغي محاولاته لتسجيل هدف جديد، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد لاس بالماس، ليستعيد توازنه في الدوري الإسباني الممتاز بعد الخسارة ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

 

 

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