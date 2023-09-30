ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في جيرونا

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد فوزًا كبيرًا على مضيفه جيرونا بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

جيرونا ضد الريال

وسجل الريال هدفين في الشوط الأول عبر كل من الإسباني خوسيلو والفرنسي أوريلين تشواميني في الدقيقتين الـ 17 والـ22.

وفي الشوط الثاني، أحرز الريال هدفه الثالث عبر اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة الـ72.

ريال مدريد في الصدارة

وبعد الفوز، أصبح رصيد الريال 21 نقطة في المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني بينما تجمد رصيد جيرونا عند 19 نقطة في المركز الثالث.

وكانت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، انطلقت بداية من أمس بفوز برشلونة على إشبيلية بهدف دون رد، وفي مواجهات اليوم، تعادل خيتافي مع فياريال بدون أهداف، بينما تعادل رايو فاليكانو مع ريال مايوركا بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز الريال على جيرونا بثلاثية دون رد.

وتنطلق اليوم مباراة ريال سوسيداد ضد أتلتيك بيلباو في ختام مباريات السبت في الدوري الإسباني.

وفي الغد، سيلعب ألميريا ضد غرناطة وديبورتيفو ألافيس ضد أوساسونا وأتلتيكو مدريد ضد قاديش وريال بيتيس ضد فالنسيا، بينما تُختتم مباريات الجولة الثامنة بعد غد الاثنين بمباراة سيلتا فيجو ولاس بالماس.