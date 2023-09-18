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للتعاقد معه صيف العام المقبل

ريال مدريد يُغري كيليان مبابي بـ 200 مليون يورو

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
ريال مدريد يُغري كيليان مبابي بـ 200 مليون يورو
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد من نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

تطورات في صفقة كيليان مبابي 

وقالت تقارير أمس: إن الريال جهز 200 مليون يورو رغم أنه سيتعاقد مع مبابي بالمجان في صيف عام 2024، حيث سيتم تقسيم المبلغ بين مكافأة التوقيع وراتب اللاعب خلال مدة العقد.

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وفي نهاية أغسطس الماضي، كانت صحيفة Daily Mail الإنجليزية قالت: إن مبابي قد يرفض الريال وينجه لتجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان حتى عام 2026.

مبابي - منتخب فرنسا

وبعد أن تم حل أزمة مبابي مع إدارة باريس سان جيرمان، قالت الصحيفة الإنجليزية: إن مبابي يفضل التجديد مع فريق باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن مبابي كان شارك مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 بقطر، حيث احتل منتخب فرنسا الوصافة أمام منتخب الأرجنتين البطل.

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