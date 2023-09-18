ريال مدريد يُغري كيليان مبابي بـ 200 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد من نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

تطورات في صفقة كيليان مبابي

وقالت تقارير أمس: إن الريال جهز 200 مليون يورو رغم أنه سيتعاقد مع مبابي بالمجان في صيف عام 2024، حيث سيتم تقسيم المبلغ بين مكافأة التوقيع وراتب اللاعب خلال مدة العقد.

وفي نهاية أغسطس الماضي، كانت صحيفة Daily Mail الإنجليزية قالت: إن مبابي قد يرفض الريال وينجه لتجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان حتى عام 2026.

وبعد أن تم حل أزمة مبابي مع إدارة باريس سان جيرمان، قالت الصحيفة الإنجليزية: إن مبابي يفضل التجديد مع فريق باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن مبابي كان شارك مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 بقطر، حيث احتل منتخب فرنسا الوصافة أمام منتخب الأرجنتين البطل.