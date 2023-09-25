ريجيكامب مدربًا لـ الطائي رسميًا

أعلن نادي الطائي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

ريجيكامب يقود الطائي

وأشار نادي الطائي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن مجلس الإدارة أنهى إجراءات التعاقد مع ريجيكامب، حيث سيتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسم رياضي واحد.

وكانت تقارير قد أكدت أن المدرب الروماني يتواجد في السعودية منذ 5 أيام، ولكن لم يتم التوقيع رسميًا، بسبب عدم توصل الإدارة لاتفاق مع الكرواتي كريسمير ريزيتش، نظرًا لوجود شرط جزائي كبير، ما تسبب في تأخير التعاقد.

وبدأ ريجيكامب صاخب الـ48 عامًا، مسيرته التدريبية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستيوا بوخارست، وتوجه معه بالدوري الروماني عام 2012، كما تألق فريق ريجي تحت قيادته في العام ذاته.

ويملك ريجيكامب خبرة كبيرة من الملاعب السعودية، حيث سبق وتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 2015، كما قاد الأهلي عام 2021، وخاض تجربة مختلفة في الدوريات الإماراتي والروماني.

الطائي بدوري روشن

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بالمستوى المتوقع في بداية الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، من الفوز مرتين والتعادل مرة والخسارة في 4 مباريات.