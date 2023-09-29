ريف يوفر 95 ألف فرصة وظيفية عبر مشاريعه

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أعلن البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية (ريف) عن توفير فرص وظيفية حول المملكة، بلغ عددها 95 ألف فرصة وظيفية ضمن إنجازاته في القطاع الزراعي.
وتمكن برنامج ريف من تحقيق عدة إنجازات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، من أجل الارتقاء بالقطاع الزراعي بمعايير تواكب تطلعات الرؤية.
ونجح ريف في تحقيق إنجازات عدة، وهي: تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية، وتهيئة واستحداث المناطق الطبيعية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الأمن البيئي للمملكة، وإبراز تراث المملكة الحرفي والزراعي، والاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية.
وساهم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة برنامج ريف، في تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية المحلية المدعومة، وذلك من خلال توفير إمدادات مستقرة من الأغذية المتنوعة؛ مما أسهم في زيادة وتنويع الإنتاج المحلي في مناطق المملكة الريفية كافة.
يُذكر أن برنامج ريف يعمل على دعم وتوفير الفرص للأسر المنتجة في المناطق الريفية، للمساهمة في تنميتها، وتطوير مشاريعها؛ من خلال تحسين دخل صغار المزارعين والمنتجين، ورفع مستوى معيشتهم، مما يجعله رافدًا مهمًّا للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.