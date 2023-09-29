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منتقدة أداء الفريق مع جيسوس

ريم عبدالله: أعشق الهلال وأحلم بتولي رئاسته

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
ريم عبدالله: أعشق الهلال وأحلم بتولي رئاسته
المواطن - فريق التحرير

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أعربت الفنانة ريم عبدالله، عن عشقها الشديد لنادي الهلال، مبدية في الوقت ذاته، عدم رضاها عن المستوى الذي يُقدمه الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم مع مدربه البرتغالي خورخي جيسوس.

ريم عبدالله تتمنى رئاسة الزعيم

وتحدثت ريم عبدالله عن انتمائها للأزرق، قائلة: “اللون الأزرق أنا واياه عشق لا ينتهي، وقصتي مع نادي الهلال من يوم طفولتي وهو بالنسبة لي عشق، وأعشقه حتى النخاع”.

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وتابعت: “أي لاعب في الزعيم يعتبر نجمًا كلاعبين في السابق، النادي كبير وكله نجوم مثل يوسف الثنيان، سامي الجابر، محمد الشلهوب، واليوم في سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني وسعود عبدالحميد”.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

وتحدثت عن رأيها في مستوى الفريق، قائلة: “هذا ليس الهلال اللي تعودنا عليه، مستواه في الفترة الأخيرة متدنٍ وأنا ألوم خيسوس لازم يغير قناعاته أو الحل الأفضل الإقالة، لأن الإدارة وفرت كل شيء ودعمت الفريق بأكمله”.

واختتمت ريم عبدالله تصريحاتها لبرنامج “صدى الملاعب”، قائلة: “أنا أتمنى في يوم من الأيام أكون رئيسة لنادي الهلال”.

الهلال - مباراة الهلال ضد نافباخور - الهلال ضد الجبلين
لاعبو الزعيم

تذبذب مستوى الهلال مع جيسوس

ويُعاني الهلال منذ تذبذب الأداء والنتائج مع جيسوس، حيث بدأ مشواره في دوري أبطال آسيا بالتعادل ضد نافباخور الأوزبكي، وفاز بصعوبة على الجلبين في كأس الملك، كما تعادل مع ضمك ليتراجع للمركز الثاني في دوري روشن.

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

خورخي جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @Alhilal_FC

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