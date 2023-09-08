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يؤدون مناسكهم بكل سهولة ويسر

زحام شديد في صحن الطواف من معتمري الداخل والخارج

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
زحام شديد في صحن الطواف من معتمري الداخل والخارج
المواطن - فريق التحرير

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شهد صحن الطواف زحامًا شديدًا من معتمري الداخل والخارج وهم يؤدون مناسكهم بكل سهولة ويسر في صباح يوم الجمعة وسط منظومة متكاملة من الخدمات في أجواء روحانية تحفهم السكينة والطمأنينة.

خطط ميدانية

وفي وقت سابق أكدت رئاسة شؤون الحرمين جاهزية الإمكانات والطاقات البشرية والآلية لتهيئة خدمات المسجد الحرام للقاصدين لأداء صلاة الجمعة، وسط خطط تشغيلية نوعية تراعي كثافة الحشود ومواطن الخدمات التي تقدمها الإدارات الميدانية والإدارية بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية.

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الخطط الميدانية تتضمن تهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام، وتنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية، والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف وإرشادهم إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات ولحظة رصد أي تزاحم للمصلين حسب الخطة التنفيذية المعتمدة، كذلك التأكد من جاهزية وسائل السلامة، وفاعلية أنظمة الإطفاء، وأجهزة الإنذار وسلامة طرق المشاة وتأهب خطة الطوارئ في حالة الأمطار وتقلبات الطقس.

11 روبوتاً ذكياً

كما أن هناك (11) روبورتاً ذكياً للتعقيم يعمل (8) ساعات دون تدخل بشري عبر خريطة مبرمجة مسبقاً لتعقيم أنحاء المسجد الحرام، و(20) بايوكيراً مهامه التعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية وبشكل فعال بمساحة تقدر بـ (1000) متر مربع في كل ساعة، كذلك (20) جهاز تعقيم ضبابي يستخدم لتعقيم المناطق التي يصعب الوصول لها مثل الأسقف والأعمدة، و(600) جهاز آلي لتعقيم الأيدي الحديثة والعالية الجودة تعمل بخاصية عدم التلامس وفق منظومة وقائية بيئية تعمل على تحقيق أعلى المعايير الصحية العالمية.

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