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تغيير توقيت الدراسة والعمل عن بعد حلول مناسبة

زحام طرق الرياض يتواصل مع عودة المدارس والمواطنون يشتكون

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
زحام طرق الرياض يتواصل مع عودة المدارس والمواطنون يشتكون
المواطن - فريق التحرير

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لا تزال شكاوى الزحام الشديد الذي تشهده الرياض مستمرة، خاصة مع مرور أسبوعين من بداية المدراس وعودة الطلاب.

ودشن عدد من رواد موقع “إكس” وسمًا بعنوان “زحمة الرياض” للاستغاثة والشكوى والبحث عن حلول لتقليل هذا الزحام الذي يوقف حركة الطرق والمرور حتى الليل.

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شكاوى من زحام طرق الرياض

وقالت منى الغامدي “أمس طالعة من جامعة الملك سعود الساعة 4:30 مساءً وصلت البيت 6:12 مع أذان المغرب.. الحلول العاجلة تعبنا”.

وأضاف ناصر نطالب المرور وأمانة الرياض بوضع حلول عاجلة وجذرية للازدحام والاختناق المروري، “اللي قاعد يصير حاليًا في الرياض كارثة وأثر على جودة الحياة لسكان العاصمة”.

فيما ناقش حساب عداد مشاريع الرياض الأمر، متسائلًا بشأن الحل المناسب لمعالجة زحام الرياض.

وأعطى عددَا من الأفكار والحلول والتي تمثلت في تغيير توقيت الدراسة، تحويل العمل عن بعد لبعض الجهات الحكومية، إعادة دراسة آلية عمل الإشارات، تفعيل النقل المدرسي بشكل أوسع، وزيادة مسارات الحافلات وتشغيل المترو.

مشاريع الطرق الدائرية حل مناسب

من جانبه، قال منصور “الحل هو البدء في مشاريع الطرق الدائرية في الرياض (الثاني والثالث)، والتي تساهم بشكل كبير في انخفاض الزحمة المرورية والتي يعاني منها جميع سكان مدينة الرياض”.

فيما علق الكاتب عبدالله محمد المقرن بالقول “الحل المناسب لمشاكل زحام الحركة المرورية بالرياض هو ضخ مليارات الريالات للشوارع والمواقف والجسور والأنفاق وأجهزة المراقبة، وإبعاد المهندسين الذين يفضّلون الأشكال الجمالية والحدائق والأرصفة العريضة على المواقف والطرق”.

العمل عن بُعد

كما دعا إلى إجبار أصحاب العمائر بتشغيل المواقف التي تحت المباني، وتعديل شروط البناء بحيث يشترط وجود مواقف للساكنين ولزبائن المحلات التجارية والاكتفاء بدورين بدلاً من 3 في مساكن الأحياء، وإزالة الأرصفة التي بناها الناس في شوارع الأحياء التي بعرض 12 مترًا أو أقل.

فيما قال سعود إنه يرى أنه من المناسب لحل أزمة زحام الرياض هي تغيير توقيت الدراسة والجامعيين، وتحويل العمل عن بعد لبعض للجهات الحكومية.

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