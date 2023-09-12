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على هامش منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك

زعيم كوريا الشمالية يتوجه للقاء بوتين بالقطار المدرع

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ صباحاً
زعيم كوريا الشمالية يتوجه للقاء بوتين بالقطار المدرع
المواطن - فريق التحرير

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يتوجه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لزيارة روسيا، اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومناقشة التعاون العسكري بين البلدين.

زيارة كيم بالقطار المدرع

قال مصدر حكومي في كوريا الجنوبية: إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون غادر على ما يبدو إلى روسيا على متن قطاره المدرع لعقد قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين. وجاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “واي تي إن” الكورية الجنوبية.

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وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت، أمس الاثنين: إنها ترى احتمالية لعقد قمة بين الزعيم جونج أون وبوتين. وتشترك روسيا في حدود مع كوريا الشمالية على ساحل المحيط الهادئ. وسيعبر كيم الحدود مع روسيا بقطار مدرع، كما فعل في عام 2019 عندما التقى بوتين في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا.

لقاء بين بوتين وكيم

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، أن هذا التقييم من جانب المتحدث باسم وزارة الدفاع جيون ها كيو جاء في ظل تقارير إعلامية تفيد بأن كيم وبوتين قد يعقدان قمة على هامش منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك هذا الأسبوع، رغم عدم صدور تصريح من بيونج يانج وموسكو بشأن الزيارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة: “تقييم وزارة الدفاع هو أن هناك احتمالية أن يقوم كيم جونج أون بزيارة روسيا”، مشيرًا إلى أنه إذا تمت الزيارة، نعتقد أنه سوف يتم السعي لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أسباب زيارة كيم

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن كيم سيسافر من بيونغ يانغ إلى فلاديفوستوك على ساحل المحيط الهادئ في روسيا للقاء بوتين في رحلة نادرة إلى الخارج.

وذكرت الصحيفة أن الزعيمين سيتحدثان عن قيام كيم بتزويد روسيا بقذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات مقابل تكنولوجيا موسكو المتطورة للأقمار الصناعية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية أثناء وجودهما في فلاديفوستوك، وهي مدينة ساحلية قريبة من كوريا الشمالية.

دور كوريا الشمالية بحرب أوكرانيا

واتهمت واشنطن بيونغ يانغ بتزويد موسكو بالأسلحة اللازمة لهجومها في أوكرانيا، وهو ما تنفيه روسيا. وروسيا هي إحدى الدول القليلة التي تتمتع بعلاقات إيجابية مع كوريا الشمالية.

وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن موسكو حاولت إقامة علاقات أوثق مع بيونغ يانغ في الأشهر الأخيرة مع استمرار هجومها على أوكرانيا.

مناورات عسكرية مشتركة

صرح سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، الذي زار كوريا الشمالية في يوليو الماضي، أن موسكو تدرس إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع تلك الدولة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن شويجو قوله عندما سئل عن التدريبات المحتملة: “لماذا لا؟ إنهم جيراننا”.

 

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