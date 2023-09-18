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على عمق 171 كيلومترًا

زلزالان أقوى من 6 درجات يضربان تايوان واليابان

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
زلزالان أقوى من 6 درجات يضربان تايوان واليابان
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزالان قويان كلًّا من تايوان واليابان اليوم الاثنين.

6.3 درجة

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن زلزالًا قوته 6.3 درجة ضرب هيرارا باليابان.

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فيما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالًا قوته 6.1 درجة هز شمال شرقي منطقة تايوان.

وأردف المركز أن الزلزال كان على عمق 171 كيلومترًا.

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