زلزالان أقوى من 6 درجات يضربان تايوان واليابان

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ضرب زلزالان قويان كلًّا من تايوان واليابان اليوم الاثنين.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن زلزالًا قوته 6.3 درجة ضرب هيرارا باليابان.
فيما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالًا قوته 6.1 درجة هز شمال شرقي منطقة تايوان.
وأردف المركز أن الزلزال كان على عمق 171 كيلومترًا.