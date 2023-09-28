زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب دولة عربية

ضرب فجر الخميس، سواحل جيبوتي زلزال بلغت قوته 4.7 بمقياس ريختر وعلى بعد 240 كم من سواحل عدن، حيث شعر بهذا الزلزال بعض مناطق محافظتي تعز وإب وسط اليمن.

لحظة وقوع الزلزال

وبحسب مصادر محلية فقد شعر السكان في مدينة تعز ومناطق أخرى بالمحافظة، والأجزاء المجاورة من محافظة إب، بهزة أرضية متوسطة.

وذكر سكان في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز، أنهم أيضاً شعروا بالهزة الأرضية فجر الخميس، بشكل خفيف، ولم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية حتى هذه اللحظة غير الخوف والفزع بين صفوف السكان المحليين.

زلزال الأردن

أعلن مركز رصد الزلازل الأردني، عن رصد ضرب زلزال بلغت قوته 3.3 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة وادي الأردن جنوب بحيرة طبريا أمس الأربعاء.

وأكد مرصد الزلازل الأردني في بيان له اليوم الأربعاء، أن الزلزال سُجل في تمام الساعة 11:2 قبل الظهر، ووقع على عمق 12 كلم.