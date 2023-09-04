زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان

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أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل عن تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجة وعلى عمق 18 كيلومترًا في أذربيجان.
وأفادت بيانات مركز رصد الزلازل، بأن مركز الزلزال على بعد 29 كيلومترًا شمال غرب مدينة أدجيكابول. ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات أو أضرار في مكان الزلزال.
وفي يوليو الماضي، ضرب زلزال قوي العاصمة الأذربيجانية باكو.
ومنذ أيام أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن زلزالًا بقوة 5.7 درجة ضرب كولومبيا.
وكان مركز الزلزال على بعد 5 كيلومترات شمال غرب مدينة تادو التي يسكنها نحو 10 آلاف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
وضرب زلزال قوي العاصمة الكولومبية بوجوتا وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الرسمية؛ ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار، وأثار حالة ذعر في أوساط السكان.
في سياق متصل، حذر عالم الزلازل التركي ناجي جورور، من احتمالية وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في إسطنبول تتجاوز 60%، مشيرًا إلى أن المدينة ليست جاهزة له، مما قد يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.