Icon

إعانة البحث عن العمل مستمرة بعد 24 شهرًا من تاريخ التخرج Icon الظهور الأول لـ عبدالله المعيوف في تدريبات الاتحاد Icon 7 مروجين في قبضة مكافحة المخدرات Icon رومان سايس بديل حسان تمبكتي في الشباب Icon فرنسا ترد بقوة على مسألة طرد سفيرها من النيجر Icon خسارة أوساسونا ضد برشلونة Icon الصفقات العقارية تتراجع والقطاع السكني السبب Icon 5 مزايا نظامية للموظف بالورديات الليلية Icon متهور يقود مركبته بطريقة غير طبيعية ويتسبب بحادث Icon بعثة المنتخب السعودي تصل نيوكاسل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا

زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ صباحاً
زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل عن تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجة وعلى عمق 18 كيلومترًا في أذربيجان.

زلزال أذربيجان

وأفادت بيانات مركز رصد الزلازل، بأن مركز الزلزال على بعد 29 كيلومترًا شمال غرب مدينة أدجيكابول. ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات أو أضرار في مكان الزلزال.

قد يهمّك أيضاً
اللقطات الأولى لحادث الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن

اللقطات الأولى لحادث الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن

ضبط 14 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

ضبط 14 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

وفي يوليو الماضي، ضرب زلزال قوي العاصمة الأذربيجانية باكو.

زلزال قوي يضرب كولومبيا

ومنذ أيام أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن زلزالًا بقوة 5.7 درجة ضرب كولومبيا.

وكان مركز الزلزال على بعد 5 كيلومترات شمال غرب مدينة تادو التي يسكنها نحو 10 آلاف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

نزول آلاف السكان إلى الشوارع

وضرب زلزال قوي العاصمة الكولومبية بوجوتا وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الرسمية؛ ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار، وأثار حالة ذعر في أوساط السكان.

في سياق متصل، حذر عالم الزلازل التركي ناجي جورور، من احتمالية وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في إسطنبول تتجاوز 60%، مشيرًا إلى أن المدينة ليست جاهزة له، مما قد يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برتغالي يدير مباراة الفتح ضد الأهلي
الرياضة

برتغالي يدير مباراة الفتح ضد الأهلي

الرياضة
ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024
العالم

ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024

العالم
المشاغب نيمار .. لم يف مع برشلونة ويتحدى رونالدو من جديد في السعودية
الرياضة

المشاغب نيمار .. لم يف مع برشلونة...

الرياضة
48 ساعة حاسمة لموقف مانشيني من تدريب الأخضر
الرياضة

48 ساعة حاسمة لموقف مانشيني من تدريب...

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على عسير ونجران والمدينة حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على عسير ونجران والمدينة حتى...

السعودية اليوم
فقدان شخص من طاقم القاطرة الغارقة في قناة السويس
العالم

فقدان شخص من طاقم القاطرة الغارقة في...

العالم
لا إعفاء للرسوم أو منح دراسية لمستفيدي الضمان
السعودية اليوم

لا إعفاء للرسوم أو منح دراسية لمستفيدي...

السعودية اليوم