زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر إقليم بابوا الغربية شرقي إندونيسيا صباح اليوم الأحد.

مركز رصد الزلزال

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع في الساعة 17:04 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (2117 من مساء السبت بتوقيت جرينتش ) وعلى بعد 84 كيلومترا شمال شرق مقاطعة تامبراو ، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.