Icon

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي إندونيسيا Icon لأول مرة.. تقنية حديثة لتشخيص سرطان البروستات Icon 11300 قتيل ومياه ملوثة وألغام جرفتها السيول بـ درنة Icon التقديم يبدأ اليوم.. 120 وظيفة شاغرة في النيابة العامة Icon الإعصار لي يُهدد كندا Icon جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية بعدة تخصصات Icon طرح لوحات مميزة اليوم و4 خطوات للتسجيل Icon أجندة موسم الرياض 2023.. متحف الأساطير ونادي الملاكمة ومناطق جديدة Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.98 ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي إندونيسيا

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر إقليم بابوا الغربية شرقي إندونيسيا صباح اليوم الأحد.

مركز رصد الزلزال

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع في الساعة 17:04 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (2117 من مساء السبت بتوقيت جرينتش ) وعلى بعد 84 كيلومترا شمال شرق مقاطعة تامبراو ، وعلى عمق 10 كيلومترات.

قد يهمّك أيضاً
الشباب يستهدف الفوز الأول بدوري روشن

الشباب يستهدف الفوز الأول بدوري روشن

لويس روبياليس مهدد بالسجن رغم استقالته

لويس روبياليس مهدد بالسجن رغم استقالته

ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم في محايل عسير
السعودية اليوم

الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم في محايل...

السعودية اليوم
19.6 مليون ريال خسائر “البحر الأحمر” خلال الربع الثاني
السوق

19.6 مليون ريال خسائر “البحر الأحمر” خلال...

السوق
“أسمنت القصيم” توصي بتوزيع 58.5 مليون ريال
السوق

“أسمنت القصيم” توصي بتوزيع 58.5 مليون ريال

السوق
المرور السري بالرياض يرصد مخالفات ومخدرات بحوزة مقيم
السعودية اليوم

المرور السري بالرياض يرصد مخالفات ومخدرات بحوزة...

السعودية اليوم
إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن
السعودية اليوم

إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ...

السعودية اليوم
صدمة بعد وفاة عروس من حائل أثناء قضائها شهر العسل في البوسنة
السعودية اليوم

صدمة بعد وفاة عروس من حائل أثناء...

السعودية اليوم
نزوح 5 ملايين سوداني من الخرطوم
العالم

نزوح 5 ملايين سوداني من الخرطوم

العالم
في ظهوره الأول .. تاوامبا يقود الأخدود للفوز على الرياض بهدف
الرياضة

في ظهوره الأول .. تاوامبا يقود الأخدود...

الرياضة