زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال إيطاليا

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن زلزالاً بقوة 5.1 درجة ضرب شمال إيطاليا، حوالي 44 كيلومتراً بعيداً عن مدينة فلورنسا، بعمق 10 كيلومترات.

وحسبما أفاد جيولوجيون ورجال إطفاء، هز الزلزال أجزاء من إقليم توسكانا الإيطالي. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وذكر المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن مركز الزلزال كان بالقرب من مارادي، شمال شرقي فلورنسا، ووقع الساعة 5:10 صباحا، بعد بعض الهزات الأصغر حجما.

وأشار المعهد إلى أن المنطقة معرضة بشدة لخطر الزلازل، مشيرا على وجه الخصوص إلى الزلازل التي ضربت موغيلو عام 1919، والتي كانت واحدة من أقوى الزلازل التي ضربت إيطاليا في القرن العشرين.