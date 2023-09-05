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بلغ عمقه نحو 94 كم

زلزال بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
زلزال بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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أفادت هيئة الطوارئ وإدارة الكوارث لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، بوقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في بابوا غينيا الجديدة.

على عمق نحو 94 كم

وذكرت هيئة الطوارئ والكوارث، أن الزلزال وقع على بعد 45 كيلومترًا غرب مدينة بورجيرا قرب سواحل بابوا غينيا الجديدة، إذ بلغ عمقه نحو 94 كيلومترًا من سطح الأرض.

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ولفتت الهيئة لرصد الزلازل، إلى أن المركز سجل موعد الزلزال الذي وقع في تمام الساعة 6:03 حسب التوقيت المحلي لـ جرينتش.

وفي وقت سابق، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023، إلى أن بابوا غينيا الجديدة وتحديدًا غرب مدينة كيمبي حيث وقع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، لافتة أن الزلزال كان على عمق 42 كيلومترًا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية بلومبرج.

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