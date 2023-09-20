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لم ترد معلومات بوقوع خسائر بشرية أو مادية

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ صباحاً
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا
المواطن - واس

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ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا أمس.

وأوضح المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي أن الزلزال وقع في الساعة 09,14 ( 21,14 بتوقيت غرينتش الثلاثاء ) وحُدّد مركزه على بُعد 124 كلم غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كلم، مضيفا أن حوالي 15 ألف شخص أفادوا بأنهم شعروا بالزلزال.

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ولم ترد معلومات فورية تفيد بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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