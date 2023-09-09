مركز زلزال إندونيسيا

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالًا بقوة 5.9 درجة هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي شرقي إندونيسيا، وفق “رويترز”.

وأضاف مركز الأبحاث أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

تكرار الزلازل

وتضم شبه الجزيرة واحدًا من أكثر براكين إندونيسيا نشاطًا. وتتعرض سولاويسي باستمرار لوقوع الزلازل نظرًا لوقوعها داخل منطقة التفاعل المعقدة بين الصفائح التكتونية.

وكان آخر زلزال وقع فيها في أواخر فبراير الماضي.

إندونيسيا تقع على خط النار

وتقع إندونيسيا في جنوب شرق آسيا على جانبي ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادي وهي منطقة زلزالية نشطة للغاية حيث تلتقي الصفائح المختلفة على قشرة الأرض وتسبب عددًا كبيرًا من الزلازل والبراكين.

وخلال الشهور الماضية، ضربت هزات أرضية عدة مناطق في العالم أقواها كان فجر السادس من فبراير جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا وبلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى وفاة أكثر من 43 ألفًا وعشرات الآلاف من الضحايا والمنكوبين ودمار كبير في المباني والبنية التحتية.