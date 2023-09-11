Icon

لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض سيتي سكيب  Icon زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 6.2 درجات Icon الطائي يتعاقد مع سلمان المؤشر Icon الناجون من زلزال المغرب: شعرنا وكأننا نتعرض للقصف Icon السينما السعودية تحقق 3 مليارات ريال إيرادات Icon اتفاقية لدعم حملة 1000 يوم أمومة في مودة Icon لويس روبياليس مهدد بالسجن رغم استقالته Icon هاتف هواوي الجديد يشكل صدمة لدى بايدن وإدارته Icon تركيا: الضغط علينا بشأن انضمام السويد للناتو غير مقبول Icon القبض على شخص روج حشيشًا وأقراصًا خاضعة للتداول في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
على عمق عشرة كيلومترات

زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 6.2 درجات

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ مساءً
زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 6.2 درجات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد)، اليوم، إن زلزالاً قوته 6.2 درجات ضرب هالماهيرا في إندونيسيا.

كان المركز قد أعلن، أول من أمس، أن زلزالاً بقوة 5.9 درجات هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي الإندونيسية.

قد يهمّك أيضاً
البقالات في السعودية بلا موظفين مستقبلًا

البقالات في السعودية بلا موظفين مستقبلًا

دومفريس يخطف الأنظار مع منتخب هولندا

دومفريس يخطف الأنظار مع منتخب هولندا

وأردف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة
السعودية اليوم

موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة

السعودية اليوم
حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية
السعودية اليوم

حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47...

السعودية اليوم
الملك سلمان يصل إلى نيوم قادمًا من جدة
الملك سلمان

الملك سلمان يصل إلى نيوم قادمًا من...

الملك سلمان
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس أنغولا
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس أنغولا

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة محركات الطائرات
وظائف

وظائف شاغرة بشركة محركات الطائرات

وظائف
الأرصاد: أمطار بمكة المكرمة وعسير والباحة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار بمكة المكرمة وعسير والباحة غدًا

السعودية اليوم
الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا
أخبار رئيسية

الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا

أخبار رئيسية
لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك...

الرياضة