زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 6.2 درجات

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قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد)، اليوم، إن زلزالاً قوته 6.2 درجات ضرب هالماهيرا في إندونيسيا.
كان المركز قد أعلن، أول من أمس، أن زلزالاً بقوة 5.9 درجات هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي الإندونيسية.
وأردف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.